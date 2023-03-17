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Жена Дмитрия Диброва: «Я получаю пособия от государства на троих детей»

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Жена Дмитрия Диброва: «Я получаю пособия от государства на троих детей»
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Фото из открытых источников

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина дала интервью «Телепрограмме». В беседе женщина призналась, на что планирует потратить материнский капитал.

Как отметила Полина, они с супругом стали искать школу с дополнительным образованием для детей. Материнский капитал хотят потратить на оплату обучения в этом учебном учреждении.

«Остальные пособия получала. Однако, для их получения надо хорошенько потрудится, приложить много усилий. Материнский капитал будем использовать на образование своих детей. Каким именно образом, пока что не решили», — говорит жена Диброва.

Женщина также отметила, что в их семье воспитывается три сына возрастом семь, девять и тринадцать лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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