Звезда соцсетей «Реала» станет участником шоу «Конфетка» на канале ТНТ

Музыкант ALON, трек которого в соцсетях использовал мадридский «Реал», станет участником телешоу «Конфетка» на канале ТНТ.

30‑летний исполнитель появится в последнем выпуске 1-го сезона проекта, который выйдет в субботу.

Трек «Иу», где рэпер демонстрирует свое умение свистеть, стал настоящим мемом. Футбольный клуб выложил видеоролик гола «Ливерпулю» перед матчем в рамках Лиги чемпионов, наложив композицию ALON. Видео получило много комментариев от пользователей. Россияне узнали песню своего соотечественника.

В «Конфетке» артист рассказал, что не знает, как хит дошел до Мадрида. Однако певец намекнул, что сейчас идут переговоры с «Реалом» по поводу создания эксклюзивных треков для легендарного клуба.

Стоит добавить, что заключительный выпуск шоу появится на экранах 18 марта в 21:00 на телеканале ТНТ.