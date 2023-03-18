Американский журналист Джош Хаммер в статье для издания Newsweek выразил мнение об отношении США к территоипотнвм границам Украины. Он считает, что этот вопрос не относится к американским интересам и что киевскому режиму придется самому решать его с Российской Федерацией, если политическая власть в США перейдет к политикам, которые откажутся продолжать проводить поставки.

Также Хаммер обратился к теме истории формирования границ Украины. Он считает, что после распада Советского Союза границы Украины определялись «произвольно». Он отдельно отметил, что крымский полуостров в течение столетий входил в состав России.