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Американский журналист выразил мнение о границах Украины

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Американский журналист выразил мнение о границах Украины
В Мире
Фото из открытых источников

Американский журналист Джош Хаммер в статье для издания Newsweek выразил мнение об отношении США к территоипотнвм границам Украины. Он считает, что этот вопрос не относится к американским интересам и что киевскому режиму придется самому решать его с Российской Федерацией, если политическая власть в США перейдет к политикам, которые откажутся продолжать проводить поставки.

Также Хаммер обратился к теме истории формирования границ Украины. Он считает, что после распада Советского Союза границы Украины определялись «произвольно». Он отдельно отметил, что крымский полуостров в течение столетий входил в состав России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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