63-летний композитор Игорь Николаев с женой опровергли слухи о проблемах в их отношениях

Недавно в Сети появились многочисленные слухи о том, что музыкант Игорь Николаев и его супруга Юлия Проскурякова в разладе. Однако сведения о проблемах в отношениях являются неправдоподобными.

Российский композитор и его жена-певица опровергли сплетни касательно проблем в семейной жизни. Влюбленные подтвердили то, что между ними все хорошо.

В минувшую пятницу на канале "Россия" прошла премьера первого выпуска музыкального проекта под названием "Мелодия". Суть программы состоит в том, что исполнители оказываются один на один с сокровенной тайной. Для Николаева участие в передаче стало сюрпризом и даже в некоторой степени испытанием. На шоу появились многочисленные родственники 63-летнего композитора. Среди них была его супруга.

А недавно Игорь и Юлия под одной из публикаций в соцсети обменялись смайлами в виде сердец, и это после слухов о их разводе.