Актер РФ Александр Кузнецов признался в подделке документов, чтобы избежать призыва

Российский актер театра и кино Александр Кузнецов, который запомнился зрителю по главной роли в "Сердце Пармы", признался, что когда получил повестку из военкомата покинул Россию с поддельными документами. Артист, прикрывшись именем Сарика Андреасяна, улетел из РФ.

Столь откровенное признание он сделал в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом по решению Минюста). Как сказал Кузнецов, впервые он покинул территорию страны в марте 2022 года, но вскоре вернулся назад. Повторно уехать Александр решил осенью. Перед выездом кинозвезда изготовил фальшивую справку о том, что принимает участие в проекте Сарика Андреасяна в Армении.

Также актер говорит, что во время пересечения границы сперва ему отказали из-за повестки. Артист в ответ заявил, что у него плохое зрение, но есть справка. В конечном итоге Кузнецов пересек границу и отправился в Британию.