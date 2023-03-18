Александр Кузнецов рассказал о работе в кинофильме «Фантастические твари»

Александр Кузнецов сыграл волшебника в фильме «Фантастические твари: тайны Дамблдора». В интервью актер сообщил, как они на площадке работают с волшебными палочками. Каждая из них находилась в особенном ящике. Актер признался, что, когда реквизитор их выдавал, он «превращался в идиота», так как почувствовал себя ребенком.

Кажется, с детства все эти трюки репетировал. Реально ждал такого момента, когда появится палочка, и это сделаю. У меня были какие-то странные движения, но всех устраивало все. Должен быть импульс, чтобы палочка не дергалась в момент стопа, - говорит Александр.

Также звезда кинофильмов добавил, что попал в проект случайно. Он встретился с кастинг-директором во время зарубежного фестиваля. Правда, его долгое время не утверждали, но в итоге удалось получить роль. Сами съемки тоже проходили тяжело, поскольку во время производства Кузнецов заболел коронавирусом.