Бедрос Киркоров впервые после госпитализации появился на телевидении в телешоу «Моя мелодия»

Впервые после недавней госпитализации Бедрос Киркоров появился на ТВ. Артист вышел на сцену шоу «Моя мелодия», где принимают участие многие российские звезды. Знаменитости с радостью заявили, что готовы к сотрудничеству, поскольку мероприятие получилось ярким и запоминающимся.

Киркоров-старший выразил благодарность Анне Герман за помощь его сыну. Он подчеркнул, что в их большой музыкальной семье ценится талант, а также постоянная работа над собой. Бедрос Филлипович напомнил, что когда-то Герман помогла его маленькому сыну выйти на сцену, когда тот исполнил трагическую композицию «Сынок», которая посвящена советским солдатам.

Артистка тогда вручила будущему поп-королю цветок и велела подняться на сцену, а затем подарить его отцу. Этот момент семья запомнила на всю свою жизнь.