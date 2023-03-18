Беременная дочь певицы Славы снялась в видеоклипе к своему треку «Заново»

Дочь певицы Славы (Анастасии Славенской) выпустила новую песню «Заново». Также Саша Морозова снялась в видеоклипе к песне. На своей странице в соцсети девушка опубликовала бэкстейджи с прошедших съемок.

«У меня была цель сделать композицию сильной — не только музыкально, а по тексту. Для того, чтобы была сильная эмоция «разрыва сердца», — написала наследница Славы.

Ролик к треку был снят относительно недавно. Об этом говорят кадры со съемок. На снимках и видео Морозова запечатлена на поздних сроках беременности.

В личном микроблоге Саша поблагодарила всех людей, которые причастны к созданию сингла. Опубликован клип был на YouTube-канале артистки.

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