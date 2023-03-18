Дочь известного актера и режиссера Сергея Бодрова Ольга родила дочь Любовь

Екатерина Стриженова рассказала новость о том, что в семье Сергея Бодрова произошло пополнение. В Телеграме телеведущая поздравила с днем рождения вдову звезды «Брата» Светлану и написала, что та впервые стала бабушкой.

На днях наследница покойного артиста стала мамой. Стриженова рассекретила пол ребенка и имя.

У Светланы родилась внучка Любочка. Так что Сергей стал дедушкой. Вот так время бежит, учит нас ценить каждый день!, - написала в микроблоге Екатерина.

Как отметила ведущая, Светлана является очень скромным человеком. Она старается избегает публичности. Осенью минувшего года стало известно о беременности ее дочери. Ольга состоит в официальном браке с Сергеем Быстровым. Сами супруги не раскрывают подробностей личной жизни.



