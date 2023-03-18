Домогаров опроверг слухи о своем отъезде из РФ

Александр Домогаров опроверг слухи об отъезде в Европу из РФ, где у него есть собственная недвижимость. Сплетни о том, что актер уехал из России, появились в Сети после отмены в Театре имени Моссовета постановки под названием «Ричард III», в которой он играет главную роль.

«Устал говорить одно и то же, снимать видео из своего дома – никуда не уехал. Почему кому-то хочется, чтобы куда-то уехал?! Что за мания такая?! Уже смешно становится!» – пишет удивленный артист в Телеграме.

Также Домогаров добавил, что спектакль с его участием отменили из-за его неважного самочувствия. Именно поэтому Александр не смог играть на сцене четыре часа.

«Спектакль энергетически очень тяжелый, да и физически тоже. Не хочу выглядеть хуже перед зрителями, чтобы не оставалось дурное послевкусие», – пояснил актер.