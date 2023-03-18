Екатеринбуржец, спасший детей на Эльмаше, проинформировал, как всё было

Екатеринбуржец рассказал изданию "E1.RU", как решил вскрыть дверь на Эльмаше, за которой находились двое маленьких детей и их мертвые родители. Ринат Валишин является соседом погибшей пары.

Мужчина возвращался домой. К консьержу дома как-раз пришел родственник пары и забил тревогу, поскольку супруги не выходили ни с кем на связь еще с 12 марта. Возле квартиры уже сидела еще одна родственница, которая попыталась связаться с ее жильцами.

Екатеринбуржец, не дожидаясь приезда сотрудников МЧС, решил взять инициативу в свои руки. Он решил поискать инструмент, который бы помог вскрыть дверь. К счастью, у водителя "Газели", который в это время выгружал мебель возле дома, был гвоздодер.

Ринат недоумевает, почему соседи не отреагировали на плач детей. Валишин спас малышей от смерти. Мальчик 2-х лет и его сестра были истощены. Девочка лежала на трупе матери, не подавая никаких признаков жизни, пока ей не дали воды.