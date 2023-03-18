Филипп Киркоров сделал пластическую операцию и регулярно посещает косметолога для омоложения

В конце минувшего года Филипп Киркоров признался, что впервые сделал пластику у Тимура Хайдарова. Поп-король решился на коррекцию пресса и пообещал, что к апрелю все увидят спортивные кубики, как у блогера Давы, который также посетил звездного хирурга.

Однако пластикой живота певец не ограничился. К 56-летию Киркоров решил омолодиться, поэтому регулярно посещает косметолога. Филипп Бедросович уже опробовал популярный плацентарный уход за лицом и руками. Как признался исполнитель, кроме массажа лица он решил поддерживать молодость «уколами красоты».

А еще поп-король в восторге от аппаратных процедур с инфракрасными лучами. Видимо, он имеет ввиду модные нынче светодиодные маски для лифтинга лица, последний тренд в косметологии. Первой маску показала певица Мадонна, затем с ее помощью начали омолаживаться Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян.



