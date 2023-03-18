Игорю Николаеву приготовили сюрприз на телешоу «Моя мелодия»

Игорю Николаеву его семья приготовили сюрприз в телешоу «Моя мелодия», которое выходит на канале «Россия». Появление близких для композитора стало настоящей неожиданностью.

Жена музыканта Юлия Проскурякова, а также его дочь Вероника, мать Светлана Митрофановна, двоюродный брат вместе с супругой, и даже сестра с мужем и племянником спели хит Николаева «Прости, поверь». Старшая дочь артиста Юлия приехать на проект не смогла, однако с помощью видео обратилась к любимому отцу.

Напомним, недавно композитор из-за проблем с сердцем попал на больничную койку. И вот впервые за долгое время он появился на людях. Артист облачился в очень стильный костюм с приталенным пиджаком. Выглядел он похудевшим и это неудивительно, поскольку во время пребывания в клинике он похудел на 7 килограммов.