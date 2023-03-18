«ИноСМИ»: Назван полезный продукт, способный вызвать развитие заболеваний суставов

Назван полезный продукт, который способен вызвать развитие заболеваний суставов. В частности, речь идет о употреблении фруктозы, поскольку данный компонент, расщепляясь в организме, образует пуриновые соединения, которые провоцируют накопление в организме мочевой кислоты.

Большое количество фруктозы содержит натуральный мед, который многие считают антибактериальным и противовирусным средством. Но обилие меда в рационе может провоцировать опасные последствия для здоровья.

Если вы едите мед нечасто, нет ничего плохого, однако постарайтесь свести к миниму употребление продуктов с высоким содержанием фруктозы.

Помимо меда, пуриновые соединения содержатся в некоторых видах рыбы, морепродуктах, в том числе в анчоусах, сельди, сардинах, мидиях, форели, трески и морских гребешках, а также в некоторых видах мяса (беконе, индейке, телятине, оленине и субпродуктах).