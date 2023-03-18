Эвелина Бледанс настроила против себя большую часть команды в шоу «Новые звезды в Африке». Телеведущая привлекла всеобщее внимание в новом выпуске проекта и спровоцировала несколько скандалов.

В трудных условиях с нехваткой еды всем участникам очень тяжело справляться с негативными эмоциями. Но артистка не захотела мириться с неудобствами, высказав то, что ее не устраивает. Эвелина обвинила того, кто раздавал еду, что ей достался пустой бутерброд. Позже актриса отчитала звезд из лагеря за неуважительное отношение к чужому отдыху, что также накалило обстановку.