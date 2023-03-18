Эвелина Бледанс настроила против себя большую часть команды в шоу «Новые звезды в Африке»

В Екатеринбурге произошла чудовищная трагедия с семейной парой. Обстоятельства смерти супругов на Эльмаше сейчас выясняются. Друг погибшего рассказал
С 2023 года года в России наблюдается очередная вспышка кори. В Роспотребнадзоре сообщают, что фиксируют заболевших в различных регионах страны. Что
В ряде СМИ появилась информация о ом, что в Свердловской области стали рассылать повестки для участия в СВО ВС РФ. Однако правительство региона
В Екатеринбурге произошла чудовищная трагедия с семейной парой. Обстоятельства смерти супругов на Эльмаше сейчас выясняются. Друг погибшего рассказал
Вика Цыганова во время YouTube-программы «Так сказать» высказала свое мнение о творчестве Олега Газманова. Артистка, активно помогающая бойцам СВО
Брат актрисы Чулпан Хаматовой вскоре должен принять участие в премьере постановки о жизни Иосифа Сталина. Спектакль режиссера Артура Соломонова «Как
Безопасных спиртных напитков не существует. Об этом рассказала гастроэнтеролог и гепатолог Мария Прашнова. По данным врача, на протяжении одного часа
В Роспотребнадзоре советуют чистить кожуру, поскольку в ней содержится немало вредных пестицидов. Особенно в ранних овощах, выращенных зимой. Однако
В холодное время года сухость кожи встречается довольно часто. Но если она длительное время проявляется на одном участке, нужно посетить врача. Как
В Сети появился видеоролик спасения детей, которые несколько дней жили в одной квартире с мертвыми родителями на Эльмаше. Неравнодушные соседи, а