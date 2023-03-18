Мариэтта Цигаль-Полищук откровенно высказалась о пластике

Известная российская актриса театра и кино Мриэтта Цигаль-Полищук недавно пообщалась с корреспондентами издания «Вокруг ТВ». Артистка призналась, готова ли она пойти на серьезные перемены во внешности ради славы и впервые откровенно высказаалсь о пластике.

Как известно, актриса сыграла главную роль в новом отечественном телесериале «Раневская». По слова Мариэтты, несмотря на успех фильма, ее жизнь осталась такой же, как прежде. Кроме того, количество предложений на участие в проектах не увеличилось, несмотря на слухи. А происходит так из-за весьма нетипичной внешности Цигаль-Полищук.

По словам знаменитости, она негативно относится к пластическим операциям. Актриса, еще будучи студенткой, захотела исправить перегородку носа, поврежденную в детстве, но передумала. Для этого пришлось ломать бы нос, а женщина к такому вмешательству морально не была готова.