«Меня избили на рабочем месте, это агрессия»: Баста прокомментировал поведение Гагариной в шоу «Голос»

В шоу «Голос» идет борьба за талантливых вокалистов. Настоящая борьба с кулаками развернулась после выступления 35-летнего участника из Южно-Сахалинска. Василий Шкивидоров исполнил хит Лари Фабиан Broken Vow. К мужчине первым повернулся Пресняков. Следом — Полина Гагарина и Баста. К финальным аккордам также не удержался Антон Беляев.

Как только мужчина закончил петь, Полина обнаружила, что она находится в блоке.

«Кто это сделал?!» — возмущенно закричала певица.

Как оказалось, это был Баста. Артистка с кулаками устремилась к Вакуленко, поколотив его.

«Вась, заметь, на что пошел: во-первых, поругался с Гагариной, а во-вторых, меня избили прямо на рабоче месте, прошу зафиксировать! Агрессия… Еще у меня большая проблема с парнями», — сказал Баста.