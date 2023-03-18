МК: Глубоко беременная дочь певицы Славы купила коляску за 150 тысяч рублей

В этом году Анастасию Сланевскую (певица Слава) ждет очень важное событие. Артистка впервые станет бабушкой. Ее дочь Саша Морозова ждет первенца. В семье родится мальчик. Девушка вышла замуж за избранника в минувшем году.

Будущая мама вовсю готовится к рождению своего долгожданного малыша. Александра сообщила поклонникам о покупке дорогой коляски для ребенка. Стоит она 150 тысяч рублей. Коляска плавная в движении, как будто бы летит по дороге.

Коляска в разобранном виде, можно в лежачем положении, есть вариант для прогулки и автокресло. Правда, автокресло немного неудобное, мы его покупали отдельно, - написала Морозова.

Отметим, что девушка находится на девятом месяце беременности. Как призналась дочь Славы, она чувствует себя прекрасно и ведет активный способ жизни, хотя раньше ей практически не хотелось выходить из дома.