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«Мой сын наворотит дел»: Александр Барыкин предсказал судьбу своего сына Гоши

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«Мой сын наворотит дел»: Александр Барыкин предсказал судьбу своего сына Гоши
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Фото из открытых источников

Константин Мирошник, который является близким другом Александра Барыкина, признался, что наследнику популярного артиста через 12 лет после его смерти удалось отобрать у пиратов песни. Гоша все сделал по закону, поэтому больше никто не будет наживаться на хитах отца. Дивиденды теперь будут получать близкие родственники.

К тому же Мирошник раскрыл тайну одного предсказания. Выяснилось, что до своего ухода Александр попросил сына приехать для записи музыки. После этого другу сказал: «дети – это наше продолжение, предчувствую, что сын в музыке наворотит дел».

Как утверждал певец, он видит смуглых зрителей и большой стадион. На сцене стоит Гоша и поет собственные композиции. Так и случилось. В 2011 году весь стадион в городе Сан-Паулу (Бразилия), который вмещает 15 тысяч человек, слушал хиты наследника Барыкина. Гоша добился популярности в Латинской Америке. Он заработал деньги и купил в Москве квартиру.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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