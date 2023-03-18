Наталья Штурм пострадала в океане на Карибах во время съемки видео

Наталья Штурм едва не утонула в океане на Карибах во время съемки видео для своих подписчиков. Как вспомнила певица, ее спас незнакомец из Лиона.

Артистка лишь хотела показать пользователям огромную волну, однако та сбила ее с ног. Затем появилась еще одна большая волна, из-за которой исполнительница не смогла встать на ноги. В определенный момент она услышала голос парня, он бежал ей на помощь. Волна накрыла Штурм с головой, но незнакомец успел схватить Наталью и вытащить на сушу.

У знаменитости сих пор ступор вследствие сильного стресса. Артистка сейчас чувствует себя хорошо, но признает, что нужно еще немного времени, чтобы окончательно прийти в себя. Вместе с тем парня она считает своим хранителем.