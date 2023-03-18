«Не прочитает мой пост»: раскрыта тайна, которую хранили близкие погибшего актера Сергея Бодрова

Как стало известно сегодня, у популярного артиста родилась внучка. Однако родители Сергея и его жена не спешили рассказывать общественности об этом. Близкие даже не сообщили, как они назвали новорожденную девочку.

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акануне раскрыла тайну знаменитая актриса и телеведущая Екатерина Стриженова. Она в одной социальной сети поздравила режиссера Светлану Бодрову с днем рождения и отметила, что та впервые стала бабушкой.

