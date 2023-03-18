Оксана Самойлова публично призналась, что больше не живет с мужем Джиганом

Модель, блогер, бизнесвумен и многодетная мама Оксана Самойлова вышла на связь в соцсетях. Она ответила на вопросы, волнующие ее подписчиков.

Один из поклонников спросил брюнетку про то, что происходит в их отношениях с рэпером Джиганом.

Отвечу в контексте того, что всем очевидно. Сейчас не живем вместе. Так он сейчас в Москве, с детьми регулярно видится. Я пока что не могу рассказать, что на самом деле случилось, это не только моя история, - ответила фанату Самойлова.

Оксана также добавила, что рано или поздно общественность узнает правду.

Ранее сообщалось, что Джиган оказался в Израиле с травмами. Его жена на время пропала из соцсетей. Также блогерша долго не комментировала эту ситуацию. Многие пользователи считают, что звездная пара готовится к разводу, а их брак не удастся спасти.