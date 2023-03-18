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Певица МакSим бросила микрофон и покинула сцену во время своего концерта в Сочи

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Певица МакSим бросила микрофон и покинула сцену во время своего концерта в Сочи
Знаменитости
Фото из открытых источников

В субботу, 18 марта, в Сочи должен был пройти концерт певицы МакSим. Все билеты раскупили, зал ждал выхода звезды. Но что-то пошло не так, и артистка ушла без каких-либо объяснений. 

С первых минут зрители не узнали певицу. Исполнительница не вытягивала ноты, она охрипла, а слова песен невозможно было разобрать. Во время исполнения песни "Знаешь ли ты" МакSим петь сама не захотела, а протянула микрофон зрителям. Фанаты всегда с радостью подпевают любимице, но не желают петь всю композицию. При этом сама артистка изредка подносила микрофон, но ее голос все равно не звучал.

Присутствующие в зале стали возмущаться поведению знаменитости. В ответ на такую реакцию Марина без объяснения бросила микрофон и покинула с музыкантами сцену.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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