Певица МакSим бросила микрофон и покинула сцену во время своего концерта в Сочи

В субботу, 18 марта, в Сочи должен был пройти концерт певицы МакSим. Все билеты раскупили, зал ждал выхода звезды. Но что-то пошло не так, и артистка ушла без каких-либо объяснений.

С первых минут зрители не узнали певицу. Исполнительница не вытягивала ноты, она охрипла, а слова песен невозможно было разобрать. Во время исполнения песни "Знаешь ли ты" МакSим петь сама не захотела, а протянула микрофон зрителям. Фанаты всегда с радостью подпевают любимице, но не желают петь всю композицию. При этом сама артистка изредка подносила микрофон, но ее голос все равно не звучал.

Присутствующие в зале стали возмущаться поведению знаменитости. В ответ на такую реакцию Марина без объяснения бросила микрофон и покинула с музыкантами сцену.