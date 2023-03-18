Певица Светлана Лобода заявила, что ее уговаривали остаться в РФ после начала СВО

Украинка Светлана Лобода, которая в России построила успешную карьеру, после начала СВО открыто выступила против властей РФ и сбежала поспешно в Латвию.

На днях певица заявила, что не жалеет о таком решении. Более того, артистка гордится своим выбором и тем, что в свое время не предала Украину и ее народ. Хотя Лобода призналась, что сперва ее даже уговаривали остаться в РФ и сулили золотые горы. Но Светлана отказалась и покинула Мрскву.

"Сделаем все для того, чтобы чувствовала себя королевой, больше не будет никого, будешь ты. Заплатим столько, сколько надо, только здесь оставайся". Зачем мне все эти мелочи, если у меня есть душа, сердце, есть семья, моя страна и мой род", — отметила исполнительница. 40-летняя звезда добавила, что она прекратила общение со всеми коллегами. В настоящее время самое главное для нее - это семья и близкие люди.



