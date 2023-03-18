Пришла весна – радуйся жизни: эксперт объяснил, как быстро справиться с апатией и тревогой

С началом весны многие замечают, что организм слаб и истощен. Вместо бодрости и хорошего настроения люди часто чувствуют усталость, апатию, депрессию, тревожность и внезапную раздражительность. К этому приводит недостаток витаминов, сезонные болезни и другие негативные факторы.

В первую очередь, с наступлением теплых дней необходимы регулярные длительные прогулки на свежем воздухе, желательно не просто поход в магазин. Также стоит отметить здоровое питание с употреблением овощей и фруктов. Для того, чтобы справится с недостатком витаминов в весенний период можно принимать специальные витаминно-минеральные комплексы.

Однако нужно упомянуть, что в состоянии тревоги у человека могут обостриться разные сердечно-сосудистые патологии. Поэтому игнорировать такого рода проблемы нельзя. Если состояние ухудшается и подключается бессонница, обязательно отправляйтесь на консультацию к врачу.



