Пришла весна – радуйся жизни: эксперт объяснил, как быстро справиться с апатией и тревогой

В Екатеринбурге произошла чудовищная трагедия с семейной парой. Обстоятельства смерти супругов на Эльмаше сейчас выясняются. Друг погибшего рассказал
С 2023 года года в России наблюдается очередная вспышка кори. В Роспотребнадзоре сообщают, что фиксируют заболевших в различных регионах страны. Что
В ряде СМИ появилась информация о ом, что в Свердловской области стали рассылать повестки для участия в СВО ВС РФ. Однако правительство региона
Вика Цыганова во время YouTube-программы «Так сказать» высказала свое мнение о творчестве Олега Газманова. Артистка, активно помогающая бойцам СВО
Александр Филиппенко, которые после начала СВО уехал в Латвию, занимается сбором денег для ВС Украины. Артист, который родился в Москве, известен
Брат актрисы Чулпан Хаматовой вскоре должен принять участие в премьере постановки о жизни Иосифа Сталина. Спектакль режиссера Артура Соломонова «Как
Безопасных спиртных напитков не существует. Об этом рассказала гастроэнтеролог и гепатолог Мария Прашнова. По данным врача, на протяжении одного часа
В Роспотребнадзоре советуют чистить кожуру, поскольку в ней содержится немало вредных пестицидов. Особенно в ранних овощах, выращенных зимой. Однако
На Урале тяжелому инвалиду СВО предложили жить в квартире без окон, света, воды и газа. Об этом сообщил родной брат-близец бойца Семен Баутин.
В холодное время года сухость кожи встречается довольно часто. Но если она длительное время проявляется на одном участке, нужно посетить врача. Как