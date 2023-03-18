Пугачева назвала певицу Манижу удивительной и самобытной артисткой

Алла Борисовна Пугачева поделилась своими впечатлениями от концерта певицы Манижи. Выступление состоялось 16 марта в Тель-Авиве. На своей странице в соцсети Примадонна российской эстрады назвала ее удивительной и самобытной артисткой.

«Никогда раньше не была на сольном концерте Манижи. В Израиле мне повезло увидеть, услышать эту удивительную и самобытную певицу. Она зажгла не по-детски», — пишет в микроблоге Алла Борисовна.

Помимо того, Пугачева восхищена песнями Манижи. Она назвали их «неординарными». Также знаменитость пожелала молодой коллеге «отрытых дверей по всему миру» и, конечно же, удачи:

«Ты большая молодец! Знаю, как трудно сейчас тебе. Но ты не унывай. Если кто-то тебе будет плевать в спину, то значит, ты впереди их».