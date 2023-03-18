Роман Мадянов высказался о перспективах уехавших из РФ актеров

В рамках Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест», который прошел в Дзержинске, показали спектакль «Любимая женщина Дон Жуана» с Романом Мадяновым в главной роли. Заслуженный артист РФ после постановки в беседе c АиФ отметил, что так тепло принимать, как в Дзержинске, могут только на родине. Никогда столько аплодисментов и любви не получить за рубежом. По словам актера, когда он приезжал на гастроли за рубеж, «через неделю у него начиналась тоска».

«Думаешь: да, здесь неплохо, но как жить! Кому нужен? Куда идти? Даже если знаю язык, что здесь делать? Дома как? Если срочно нужны деньги – говорю простые, банальные вещи, но из них складывается жизнь. Ты пойдешь к соседу. Тут знаю всех, тут живет Катя, а там живет Володя, они помогут. Потом ты помог. В РФ все соседи – как родственники. Знаешь: куда ни ткнешься, все помогут, рядом есть товарищи, друзья, коллеги, все родное. За рубежом к соседу не сунешься: «Джон, до зарплаты одолжи 10 евро». Да кому ты нужен? Своим ты там никогда не станешь», - отметил Мадянов.