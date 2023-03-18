Серебренников об отмене его постановки в Большом театре в Москве: шизофрения, как и было сказано

Режиссер РФ Кирилл Серебренников высказался касательно отмены его балета в Большом театре в Москве. Пропажу «Героя нашего времени» с афиш учреждения он назвал шизофренией. Об этом сам кинодеятель написал в своем Телеграм-канале сегодня.

Ранее в социальной сети театра появилось новое сообщение о том, что 5, 6 и 7 мая 2023 года вместо представлений балета «Герой нашего времени», объявленных ранее, покажут представления балета «Мастер и Маргарита».

«Шизофрения, как было сказано», — ответил на сообщение представителей театра Кирилл Серебренников.

При этом добавим, что в пресс-службе Большого театра от каких-либо комментариев по этому поводу отказались.