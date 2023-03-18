Сестры Арнтгольц развелись и родили детей с разницей всего в 20 дней

Судьбы сестер Татьяны и Ольги Арнтгольц поражают схожестью. Актрисы развелись и родили детей с разницей всего в 20 дней.

Знаменитые сестры родились 18 марта 1982 года в Калининграде. Сегодня знаменитостям исполняется 41 год. В детстве будущие звезды постоянно ссорились и даже дрались. Но сегодня востребованные актрисы очень близки. Они не только много снимаются в кино, но и играют в театре, а также принимают участие в разных телешоу.

Татьяна случайно познакомилась с Иваном Жидковым. В 2008 году пара оформила отношения. На вечеринке супругов Ольга познакомилась с будущим избранником Вахтангом Беридзе. Через год влюбленные сыграли свадьбу. В 2009 Татьяна стала матерью. В 2013 родила Ольга. Через пять лет распался брак Арнтгольц с Жидковым. Союз Ольги завершился через 6 лет.

В 2016 году Ольга вышла замуж за Дмитрия Петрунева. В 2020 году Татьяна стала женой Марка Богатырева. В феврале у нее появился на свет сын. За 20 дней до этого Ольга также родила супругу сына.