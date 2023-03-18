Шахназаров: «Нам обозначили главных мучеников — Хаматову и Белого. А Назаров туда не попал. Он синячил тут»

Звезда сериала «Кухня» минувшей зимой сделал несколько скандальных заявлений, а затем вместе с женой громко ушел из МХТ. Какое-то время Дмитрий Назаров побыл в Москве, а затем уехал за рубеж. Сейчас актер выступает в Израиле и планирует гастроли с мини-спектаклями.

Не забывает артист критиковать власть РФ и ее действия. Это очень не понравилось Михаилу Шаханазарову. В эфире «Абзаца» и Ыыху с ним» публицист сказал, что не понимает действий Назарова.

Кто наливает в паре Назаров — Васильева? Понимаю, что она не играет там главную роль. Семейный алкоголизм — цементирующая вещь. Поэтому интересуюсь еще раз, кто наливает там? Нам обозначили главных мучеников — Чулпан Хаматова и Анатолий Белый. А Назаров не попал туда. Он тут синячил, пел под гармошку песенки, - написал Шахназаров.

Конечно же, это лишь предположения Михаила. Хотя многие поддержали журналиста и отметили, что актер действительно злоупотребляет алкоголем.







