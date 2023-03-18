СКА-Арена – памятник коррупции правления Беглова

Сроки сдачи СКА-Арены, по всей видимости, опять сдвигаются. Готовность объекта на сегодняшний день не превышает 60-65% и, если строители совершат немыслимый подвиг, то многострадальный долгострой откроют к концу 2023 года. При этом в начале года, губернатор Александр Беглов пообещал Владимиру Путину, что первый матч пройдет на стадионе уже летом текущего года.

После отстранения генерального директора подрядчика стройки Владимира Лавленцева, который ранее был вице-губернатором Санкт-Петербурга по ЖКХ, и заведения на него уголовного дела за растраты, на эту незавидную должность был назначен Дмитрий Сватковский.

Не исключено, что теперь именно он окажется виноватым в срыве сроков сдачи спортивного объекта. Как сообщает телеграмм-канал «Арена незыгарь», СКА-Арена получила поручение от администрации президента завершить строительство не позднее сентября 2023 года. Имея колоссальные проблемы с проектированием, организация планирует привлечь ведущие проектные институты для исправления проекта и утверждения его в экспертизе. И это при том, что строительство объекта ведется более двух лет.

Однако, с самого начала стройки действия петербургских властей в отношении строительства СКА-Арены на фоне непрозрачной системы концессионных соглашений вызывали много вопросов. В начале нынешнего года органы ФСБ занялись проверкой обоснованности расходов средств на строительство СКА-Арены. Таким образом нельзя исключать, что затягивание сроков сдачи объекта и постоянного увеличения стоимости просто выгодна чиновникам Смольного.

По сообщениям информационных источников, на данный момент на стройку СКА-Арены уже потрачено около 80 млрд рублей, а итоговая стоимость работ может перевалить за 100 млрд рублей. При этом часть затрат в рамках концессионного соглашения должен возместить бюджет города, а, следовательно, нет гарантий, что миллиарды бюджетных денег не осядут в карманах окружения губернатора Беглова, так как непрозрачность концессионных соглашений в рамках ГЧП со стороны Смольного давно стала причиной критики депутатов Законодательного Собрания города.

Долгострой при губернаторстве Александра Беглова должны были сдать в эксплуатацию еще осенью 2022 года, а в сентябре 2021 года стоимость строительства составляла 38,5 млрд рублей. В январе 2023 года Беглов сообщил президенту страны Владимиру Путину, что стройка идет по плану и графику, чем вызвал негодование в информационном пространстве. Журналисты и эксперты даже обвинили петербургского градоначальника в сокрытии информации от президента.

Еще ранее, на полях ПМЭФ-2022 Беглов заверил президента общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики» Ирину Виннер, что новая арена откроется в мае 2023 года.

Кроме того, абсолютно не ясны перспективы переезда хоккейной команды СКА с ледового дворца на проспекте Большевиков на новое место. На 2024-2025 год запланировано закрытие станции метро «Парк Победы», которую ожидает масштабная реконструкция. Во время хоккейных матчей, которые проводятся куда чаще, чем футбольные, огромная нагрузка упадет на станцию метро «Московская», которая в часы пик и без того загружена, а кроме того является транспортным хабом до аэропорта «Пулково». Это ожидаемо приведет к столпотворению на станции метро. К слову, от «Московской» болельщикам СКА придется преодолеть более двух километров пешком до арены, тогда как Ледовый дворец на проспекте Большевиков расположен всего в 100 метрах от станции метро.

Напомним, СМИ сообщали, что в проекте строительства СКА-Арены органы ФСБ могут выявить признаки личных интересов губернатора Александра Беглова и его приближенных.