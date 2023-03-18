Певица МакSим сорвала концерт в Сочи. Голос артистки было не узнать, она охрипла, пела не разборчиво. Вскоре покинула с музыкантами сцену, оставив зал в недоумении.

Журналисты решили выяснить причину произошедшего. СМИ обратились к Яне Богушевской, пиар-менеджеру певицы. Она рассказала, что исполнительнице стало плохо и ей даже потребовалась помощь дежуривших возле сцены врачей.

"Марине внезапно стало плохо. Сейчас ее осматривают доктора. Она не хотела отменять концерт, поскольку ее работа — дарить хорошее настроение, а работу свою она сильно любит. Однако ее организм не справился, дал сбой", - сказала Богушевская.

Пиар-менеджер добавила, что скорее всего на МакSим негативно повлиял плотный рабочий график.