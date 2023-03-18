Стало известно, как сложилась дальнейшая жизнь «кардинала Ришелье» Александра Трофимова

Александр Трофимов стал известным благодаря съемкам в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Как сложилась жизнь «кардинала Ришелье», куда он пропал и чем занимается после выхода известной ленты.

Как выяснилось, перед образом Гоголя в «Мертвых душах» Трофимов перенес кровоизлияние в головной мозг. Ему сделали трепанацию черепа. После этого актеру предложили оформить инвалидность, но артист отказался, поскольку желал вернутся к любимой работе. Александр по сей день работает в Театре на Таганке. Но от работы он больше не получает удовольствия. После назначения руководителем учреждения Ирины Апексимовой, он перестал считать театр своим вторым домом.

Как однажды признался Трофимов, ранее в театр он приходил ежедневно. Он наслаждался сценой, однако в последнее время отстранился из-за неких обстоятельств. Если бы это зависело от него, он бы с огромным удовольствием продолжил работу в театре, уделяя спектаклям все свободное время.