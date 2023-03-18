StarHit: Актер Роман Мадянов считает Политбюро причиной популярности Лаймы Вайкуле в СССР

Лайма Вайкуле, как другие ее западные коллеги, которые в свое время получили популярность в СССР, раскритиковала спецоперацию и заявила, что она не будет посещать РФ. В недавнем интервью певица сообщала, что Госконцерт ей недоплачивал деньги за выступления, направленные на продвижение творчества.

Роман Мадянов решил прокомментировать такое заявления артистки. По словам актера, Вайкуле не понимает, что продвижение ее как певцы в СССР было задумано.

Тебя выбрало Политбюро, как национальную единицу, а затем только тебя полюбил народ. Вместе с тем людям, сидящим наверху, показывали фото, а они решали: из этой можно сделать что-то, эта никуда не годится. Так Лайму и выбрали, - считает актер.

По мнению Мадянова, причиной такого высокомерия среди прибалтийских звезд является то, что они себя часто приравнивают к западным знаменитостям, которым в СССР за концерты платили баснословные деньги.