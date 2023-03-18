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StarHit: Певица Гагарина набросилась с кулаками на Басту во время съемок телешоу «Голос»

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StarHit: Певица Гагарина набросилась с кулаками на Басту во время съемок телешоу «Голос»
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Фото из открытых источников

Новый выпуск шоу «Голос» не прошел без скандалов. Наставники продолжают борьбу за лучших участников. На этот раз спор начался из-за Маргариты Багдасарян, которую все члены жюри захотели в свои команды. Правом блока воспользовался Пресняков, чтобы вокалистку к себе не забрал Беляев. Этот прием часто использовала Гагарина, которая возмутилась тем, что не успела нажать на кнопку.

«Хотела это сделать, да! Хочу знать, кто из нас крыса!» - возмутилась Полина.

Между певицей и Бастой начался спор. Но выяснилось, что блок применил Владимир. После этого рэпер в шутку назвал его хитрым, а Гагарину – сумасшедшей.

Новый конфликт разгорелся после выступления Василия Шкивидорова. Судьи заблокировали Полину. Артистка хотела 35-летнего участника к себе в команду, поэтому с кулаками набросилась на Басту. Сам исполнитель пошутил, что его избили прямо на рабочем месте.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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