StarHit: Певица Гагарина набросилась с кулаками на Басту во время съемок телешоу «Голос»

Новый выпуск шоу «Голос» не прошел без скандалов. Наставники продолжают борьбу за лучших участников. На этот раз спор начался из-за Маргариты Багдасарян, которую все члены жюри захотели в свои команды. Правом блока воспользовался Пресняков, чтобы вокалистку к себе не забрал Беляев. Этот прием часто использовала Гагарина, которая возмутилась тем, что не успела нажать на кнопку.

«Хотела это сделать, да! Хочу знать, кто из нас крыса!» - возмутилась Полина.

Между певицей и Бастой начался спор. Но выяснилось, что блок применил Владимир. После этого рэпер в шутку назвал его хитрым, а Гагарину – сумасшедшей.

Новый конфликт разгорелся после выступления Василия Шкивидорова. Судьи заблокировали Полину. Артистка хотела 35-летнего участника к себе в команду, поэтому с кулаками набросилась на Басту. Сам исполнитель пошутил, что его избили прямо на рабочем месте.