Трейлер новой «Русалочки» набрал более 600 тысяч дизлайков на YouTube

Трейлер нового диснеевского фильма «Русалочка» с темнокожей актрисой Холли Бейли в главной роли на Ютуб набрал более 600 тысяч дизлайков. Об этом сообщило издание Star News.

Премьера трейлера прошла 13 марта 2023 года. За первые три дня ролик набрал 649 тысяч дизлайков, а также 136 тысяч лайков. Всего после появления трейлера он получил 985 тысяч «дизлайков» и всего 209 тысяч «лайков».

Картина Роба Маршалла - ремейк анимационной картины 1989 года. «Русалочка» рассказывает историю Ариэль, которая больше всего мечтает оказаться среди людей. Над сценарием картины работал Джейн Голдман. Композитором нового проекта является Алан Менкен.

Отметим, что в США «Русалочка» выйдет 26 мая.

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