Валиева и Кондратюк получили призы зрительских симпатий на турнире шоу-программ «Русский вызов»

Организаторы турнира шоу-программ «Русский вызов» по фигурному катанию озвучили итоги конкурса зрительских симпатий. Приз получила пара Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк.

Победителя номинации определили при помощи голосования в соцсети «ВКонтакте». Ранее озвучили результаты главного конкурса. Победа в нем досталась олимпийскому чемпиону в одиночном катании Алексею Ягудину. Он набрал 20,00 балла.

Второе место у Виктории Синицина и Никиты Кацалапова. Тройку лучших в турнире шоу-программ «Русский вызов» замкнула фигуристка Анна Щербакова.

Заметим, что на турнире спортсмены представляли свои программы. Приз победителю составляет 5 млн рублей.