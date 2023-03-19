Британские СМИ: Россия шесть раз была близка к развязыванию мировой войны с Западом

В Екатеринбурге произошла чудовищная трагедия с семейной парой. Обстоятельства смерти супругов на Эльмаше сейчас выясняются. Друг погибшего рассказал
Родственники мужчины, трагически умершего в Екатеринбурге на Эльмаше, не верят в версию с запрещенными веществами. Радмир скончался вместе со своей
С 2023 года года в России наблюдается очередная вспышка кори. В Роспотребнадзоре сообщают, что фиксируют заболевших в различных регионах страны. Что
В шоу «Голос» идет борьба за молодые таланты. На проекте появилось новое правило «блока»: на креслах наставников есть панель с тремя кнопками
Новый выпуск шоу «Голос» не прошел без скандалов. Наставники продолжают борьбу за лучших участников. На этот раз спор начался из-за Маргариты
В Екатеринбурге произошла чудовищная трагедия с семейной парой. Обстоятельства смерти супругов на Эльмаше сейчас выясняются. Друг погибшего рассказал
В школе Казани детей заставляли репетировать песню Шамана «Я русский» и вскидывать руки. «Педагога» при этом не смутило, что некоторые ученики
Безопасных спиртных напитков не существует. Об этом рассказала гастроэнтеролог и гепатолог Мария Прашнова. По данным врача, на протяжении одного часа
В Роспотребнадзоре советуют чистить кожуру, поскольку в ней содержится немало вредных пестицидов. Особенно в ранних овощах, выращенных зимой. Однако
Кожа является индикатором, который кричит нам о том, что в организме произошел сбой. По словам врача-дерматокосметолога, члена Российского общества