Британские СМИ: Россия шесть раз была близка к развязыванию мировой войны с Западом

Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море активно обсуждается на Западе, поскольку он показал, что в любой момент может произойти ситуация, которая станет причиной прямого военного противостояния РФ и США.

В британских СМИ пишут о том, что Россия виновна в крушении MQ-9 Reaper, пишет «Военное обозрение». При этом отмечается, что падение MQ-9 Reaper – не первый случай, когда действия российских военных могли спровоцировать глобальный конфликт.

Британские журналисты разыскали информацию о еще пяти случаях, когда русские своим безрассудством могли спровоцировать войну.

Они пишут о ситуации в 1962-м году во время Карибского ракетного кризиса. Тогда у берегов Кубы была замечена советская атомная подводная лодка. С американского эсминца провели залп незаряженными глубинными бомбами, на который капитан подлодки готов был ответить торпедой с ядерной боеголовкой. Но заместитель уговорил капитана от этого шага.

В 2014 году в Черном море над американским эсминцем «Дональд Кук», который, к слову, дрейфовал, пролетели на очень низкой высоте российские бомбардировщики.

Еще один неоднозначный инцидент был в 2018 году. Тогда российский истребитель прошел на высокой скорости прямо перед американским самолетом-разведчиком EP-3, а затем погнался за ним во второй раз.

В 2020 году российские военные корабли приближались на несколько ярдов к кораблям ВМС США, что тоже снято на видео. И еще один инцидент в этом же году был снова над Черным морем. Тогда пара истребителей Су-27 выполнила маневр «лобовой удар» по ядерному бомбардировщику B-52, пролетев за 100 фунтов от него.

И сейчас многое зависит от того, как сдержанно смогут ответить на подобные провокации американцы, поскольку любой инцидент, спровоцированный русскими, в итоге может вылиться даже в третью мировую войну, предупреждают эксперты.