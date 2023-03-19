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Пушков напомнил о намерениях США в отношении Крыма

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Пушков напомнил о намерениях США в отношении Крыма
В Мире
Алексей Пушков

Представитель верхней палаты российского законодательного органа Алексей Пушков выступил с заявлением и напомнил о планах американского политического руководства по отношению к крымскому полуострову. Он отметил, что США намеревались построить в Крыму военную базу НАТО. 

Пушков в связи с этим напомнил о выступлении 2015 года нынешнего американского президента Джозефа Байдена. Тогда он заявил, что крымский полуостров – это удобное место для размещения американских войск. 

«Уже вся Европа захвачена НАТО и вот оно подбирается, следующие — Украина и Грузия», – отметил Пушков.

Ранее представитель Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал событие возвращения региона в состав Российской Федерации. Он считает, что оно подчеркнуло завершение геополитической гегемонии США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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