Проведен социологический опрос об отношении к политике Макрона

Французское издание Le Journal du Dimanche сообщает о результатах социологического опроса, который организован и проведен работниками института общественного мнения IFOP. Согласно полученным результатам опроса, более 70 % опрошенных выразили протест против проводимой французским президентом Эммануэлем Макроном политики. В итоге, согласно итогам опроса, рейтинг Макрона составил 28 %, что отмечено как самый низкий показатель с 2019 года.

В СМИ отмечается, что причиной этого стала разработанная пенсионная реформа, по которой увеличивается пенсионный возраст. Население Франции проводит несколько дней массовые демонстрации с протестом против этой реформы.