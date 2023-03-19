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Проведен социологический опрос об отношении к политике Макрона

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Проведен социологический опрос об отношении к политике Макрона
В Мире
Фото из открытых источников

Французское издание Le Journal du Dimanche сообщает о результатах социологического опроса, который организован и проведен работниками института общественного мнения IFOP. Согласно полученным результатам опроса, более 70 % опрошенных выразили протест против проводимой французским президентом Эммануэлем Макроном политики. В итоге, согласно итогам опроса, рейтинг Макрона составил 28 %, что отмечено как самый низкий показатель с 2019 года.

В СМИ отмечается, что причиной этого стала разработанная пенсионная реформа, по которой увеличивается пенсионный возраст. Население Франции проводит несколько дней массовые демонстрации с протестом против этой реформы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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