73-летней певице РФ Надежде Бабкиной мужчина ответил отказом на телешоу «Конфетка»

73-летняя певица вместе с ансамблем «Русская песня» переделала видеоклип на композицию ALONA под названием «Иу». Бабкиной так сильно понравился трек, что она даже попросила исполнителя ей подарить эту зажигательную композицию. Однако участник ответил отказом и заявил, что готов продать права на творческое детище.