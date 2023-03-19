Актриса Эвелина Бледанс нелестно отозвалась о Софии Ротару и ее сыне, сбежавшем от мобилизации

Эвелина Бледанс высказалась по поводу финансовой поддержки Софии Ротару ВС Украины, а также побега сына Руслана Евдокименко от частичной мобилизации. Актриса уверена, что пресечь границу мужчине помогла мама, хотя такое решение он самостоятельно принял. В прошлом Руслан пытался ухаживать за Эвелиной, однако построить отношения у них не получилось. Поэтому Бледанс знает много о характера звездного наследника.

Как считает артистка, Ротару злится на РФ за то, что у нее отобрали недвижимость в Крыму. Но при этом ведущая уверена, что после перехода Крыма в состав России, никто не обидел бы признанную артистку.

Сама Бледанс поддерживает ВС РФ. Со своим сыном Семеном звезда побывала в военном госпитале. Артистка спела перед ранеными бойцам. Позже она призналась, что такие встречи очень нужны военным, поэтому призвала других артистов делиться теплом и открывать свою душу защитникам.