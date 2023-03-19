Алена Водонаева отказалась прокомментировать срыв концерта МакSим в Сочи

Алена Водонаева высказала мнение о скандале, который разгорелся с участием 39-летней певицы МакSим (Марины Абросимовой) в Сочи. Из-за плохого самочувствия артистка неожиданно покинула сцену. Она провела 20-минутное выступление и удалилась.

Водонаева пересмотрела ролики, которые появились в Сети. Экс-участница «Дома-2» уверена, что они красноречивее любых слов. По словам Алены, она желает оставить свое мнение при себе, ведь помнит, как поклонники МакSим ее раскритиковали после очередного высказывания, которое было сделано до госпитализации. Тогда звезда реалити раскритиковала рыжеволосую вокалистку за несерьезное отношение к зрителям.

Отметим, что на концерте в Сочи Марина не попадала в ноты. Ее голос хрипел, сама она едва стояла на ногах. Удалось выяснить, что в итоге певице вызвали скорую помощь.

PR-менеджер Яна Богушевская проинформировала, что МакSим жаловалась на сильную слабость, головокружение, повышенное давление. На прогоне она чувствовала себя хорошо, поэтому организаторы приняли решение провести концерт.