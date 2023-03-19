Алла Пугачёва забыла русский язык, находясь в Израиле

В очередном посте в социальной сети Пугачева попыталась показать, что артисты, изгнанные из России, интересны публике. Примадонна посетила выступление Валерия Меладзе, на котором пыталась перетянуть все внимание публики на себя.

Должна огорчить всех врунов, которые говорят о "провальных" концертах Меладзе в Израиле. Это был настоящий праздник,

- написала певица с граматически ми ошибками в тексте.

Также Алла Борисовна отметила, что песни музыканта, как "вино, с годами становятся еще вкуснее и еще ценнее". На видео, опубликованном в соцсети, виден зал, заполненный зрителями в клубе Израиля.

В комментариях подписчики спорят, сколько всего концертов в Израиле сможет дать артист, сбежавший из РФ.



