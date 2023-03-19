Алла Пугачева восхитилась певицей Манижей на концерте в Тель-Авиве. Примадонна решила поддержать молодую исполнительницу, от сотрудничества с которой многие отказались после того, как она осудила проведение СВО на Украине. Кстати, в РФ артистка была признана «нежелательным артистом».

Алла Борисовна пришла на выступление Манижи в Израиле. После мероприятия Пугачева за кулисами поддержала звезду. Примадонна опубликовала совместное фото и поделилась радостными эмоциями от концерта. 73-летняя артистка восхитилась неординарностью, самобытностью и талантом артистки.

«Ты большая молодец! Знаю, как тебе трудно. Ты не унывай. Желаю песенному миру «открытых дверей» в мире. Даже если кто-то плюет в спину, значит ты идешь впереди. Удачи, артистка», – написала Примадонна.

Манижа также отметила Пугачеву и написала, что гордится знакомством с легендарной артисткой.