Боня воссоединилась с экс-возлюбленным Смерфитом в день рождения дочери Анджелины

Телеведущая и блогер Виктория Боня рассказывает регулярно своим поклонникам о личной жизни. На днях дочка звезды Анджелина отпраздновала свое 11-летие. Бывший избранник ведущей Алекс Смерфит подготовил для наследницы роскошный праздник. Об этом сама Боня написала в социальных сетях.

Сегодня мы отмечали День рождения нашей любимой дочери. Ей исполнилось 11 лет. Алекс организовал настоящий праздник для Анжделины и ее друзей! Как думаете, на кого Анджелина похожа? На меня или Алекса, - спросила Виктория.

Также Боня показала фото праздничного торта, который заказал Смерфит. Алекс решил сделать единую стилистку для как шаров, для и для пирога. Отец именинницы посчитал, что его дочери подойдет розово-черный стиль.