«Должна огорчить врунов»: Пугачева заявила об успешных концертах Меладзе в Израиле

Народная артистка РФ Алла Пугачева заявила, что она посетила концерт своего коллеги, заслуженного артиста России Валерия Меладзе. С недавних пор певец выступает лишь за пределами своей родины.

Пугачева в одной из социальных сетей написала:

“Должна врунов огорчить, которые рассказывают якобы о “провальных” выступлениях Валерия Меладзе в Израиле. Это был настоящий праздник!” – заверила Примадонна.

Также Пугачева добавила, что концерт исполнителя прошел с большим успехом. Как отметила Алла Борисовна, хиты композитора Константина Меладзе, которые исполняет его родной брат, подобны тонкому вину. “С годами они становятся вкуснее и ценнее”. К посту певица приложила видео с концерта, на котором можно увидеть, как полный зал встречает громкими аплодисментами Валерия Меладзе.