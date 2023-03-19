E1.RU проинформировало о вакансиях в Екатеринбурге, где платят от 60 тысяч рублей

Как пишет издание E1.RU, в начале марта этого года в мэрии Екатеринбурга огласили среднюю заработную плату местных жителей — это от 72 851 рубль. У горожан возник закономерный вопрос: "Где столько платят?" Обозреватели портала решили изучить все вакансии, где обещают работникам заплатить более чем 60 000 рублей.

Стоит сразу же отметить, что предоставленные варианты предназначены преимущественно для офисной работы. К примеру взять, менеджер по персоналу в одной из транспортных компаний готов платить работнику от 60 до 100 тысяч рублей ежемесячно.

Для того, чтобы человеку претендовать на такую высокооплачиваемую должность, потребуется минимум 3 года практического опыта, а также глубокие знания в кадровом делопроизводстве. Помимо всего прочего, компания ждет, что кандидат предоставит с предыдущего места работы хорошие рекомендации.