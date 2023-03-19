Фанаты МакSим остались крайне недовольны сорванным концертом в Сочи

Накануне на сочинской площадке «Роза Холл» состоялся долгожданный концерт певицы МакSим. Но фанаты отметили, что продлилось выступление всего полчаса, поскольку исполнительница положила микрофон и ушла без объяснения причины.

Также очевидцы отметили, что артистка постоянно хрипела, не вытягивала ноты. Не помогла ей даже фонограмма. К тому же поклонники обратили внимание на странное поведение МакSим. Некоторые решили, что она была в нетрезвом состоянии.

Позже директор звезды Павел Назаров пояснил, что концерт прервался из-за очень плохого самочувствия певицы. Возле зала фанаты увидели скорую помощь. Сейчас певица под наблюдениям врачей.

После начала концерта артистка резко почувствовала себя плохо. Это и сказалось на качестве выступления. Поэтому принято решение об остановке мероприятия, - сказал Назаров.

Он добавил, что за билеты все желающие смогут вернуть потраченные деньги.