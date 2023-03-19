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Косплей на «Русалочку» — так могла бы выглядеть главная героиня фильма

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Косплей на «Русалочку» — так могла бы выглядеть главная героиня фильма
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Фото из открытых источников

Модель Claire Sea сделала косплей на русалочку Ариэль из фильма «Русалочка» от Disney. За основу взят каноничный образ, который был создан в 1989 году дизайнером Роном Клементс Джон Маскер Глен Кином. Из одежды героиня носит ракушки в виде бикини.

«Русалочка» является четвертой официальной принцессой Disney. Мультфильм сняли по мотивам произведения Х. К. Андерсена.

По сюжету проекта, младшая из 7-ми дочерей морского царя Тритона отдает голос морской ведьме в обмен на ноги. Мультфильм от компании Disney заканчивается хорошо. В то же время в оригинале русалка погибла.

Walt Disney решила создать игровой кинофильм по мотивам «Русалочки». Его премьера намечена на 26 мая. Студия выпустила сразу два тизера вместе с полноценным трейлером. Пользователи встретили видеоролики преимущественно негативно. Они получили в несколько раз больше дизлайков, чем лайков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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